L’asse tra Mino Raiola e la Juventus non è mai stato così solido. Negli ultimi anni i bianconeri hanno messo in piedi diversi affari con l’agente italo-olandese: dalla cessione di Pogba all’acquisto di Matuidi. I rapporti tra Raiola e la dirigenza bianconera continuano ad andare avanti anche in una sessione di mercato, quella di gennaio, che storicamente non porta in dote colpi di prima fascia per i campioni d’Italia. Ieri Raiola era a Vinovo per proporre il talento olandese