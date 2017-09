Mino Raiola è un fiume in piena, il mirino è sempre puntato sul Milan. Ecco le dichiarazioni rese al 'Processo di Biscardi' su 7gold: "Non credo che con questo progetto tornerà mai ai livelli del passato, non conosco questi vertici. Non dico che Mirabelli e Fassone ne siano responsabili ma, oltre all'ad, non vedo nessun altro alla guida della società. Donnarumma? Bravi i dirigenti ad assecondare la sua voglia di restare rossonero. La fascia da capitano? Mai chiesta, ci è stata offerta. Non sarebbe stato giusto, è troppo giovane. Molti gli avevano dato del mercenario ma, quando è rimasto, i moralisti si sono scusati".