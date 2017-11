L'eterno desiderio è destinato a rimanere tale, quantomeno per un po'. Perché non è bastato il passaggio di Marco Verratti alla scuderia di Mino Raiola per avvicinare il centrocampista del Paris Saint-Germain alla Juventus, la società che stava per prenderlo dal Pescara poco prima dell'irruzione di Leonardo, l'uomo che allora portò avanti l'operazione per il suo PSG; nonostante gli ottimi rapporti tra la dirigenza bianconera e Raiola, infatti, anche in queste settimane le richieste di informazioni su Verratti hanno portato a ritrovarsi un muro molto alto davanti rispetto alla posizione del Paris.



LA SCELTA DELLA JUVE - Mino è stato chiaro, portare via il centrocampista della Nazionale da Parigi non è una priorità visti gli investimenti importantissimi di Al Khelaifi e la forte volontà di vincere in Europa. Dovesse accadere, servirebbe una spesa elevatissima e non più di 50/60 milioni degli anni scorsi, quando effettivamente Marotta e Paratici hanno sondato Verratti senza margine di manovra. Oggi il prezzo è quasi raddoppiato nell'ordine di idee del PSG, in più Al Khelaifi stravede per Verratti e non intende liberarlo neanche nella prossima estate. Insomma, solo un'offerta super al giocatore (e non è un dettaglio) così come al Paris potrebbe far cambiare le cose. Ad ora, la scelta della Juventus per luglio è di prendere un centrocampista di massimo livello internazionale in caso di centrocampo a due con caratteristiche diverse da Verratti. E di non investire questo tipo di cifre, anche sull'ingaggio del ragazzo, nonostante sia spuntato Raiola sulla gestione di Marco. Un'altra puntata di un destino complicato, tra Verratti e la Juventus...