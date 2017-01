Non sarà facile per il Milan blindare Gigio Donnarumma. La lunghissima vendita del club rende ancora più complesso il rinnovo del portiere (che sarà possibile solo al compimento del 18esimo anno, il 25 febbraio). A complicare ulteriormente i piani rossoneri c’è Mino Raiola, in ottimi rapporti da tempo col il direttore generale della Juventus Beppe Marotta. La Juventus - secondo La Repubblica - può offrire un ingaggio inarrivabile in Serie A. Il feeling tra i dirigenti bianconeri e Raiola possono fare il resto.



PIÙ CHE UNA SUGGESTIONE - Donnarumma per luglio è un’operazione costosa per la Juventus: 40 milioni di ingaggio quadriennale la richiesta minima di Raiola, ovvero 5 netti all’anno, più altri 40 per il cartellino da versare nelle casse del Milan. A Torino la suggestione è forte già da tempo e la Juventus in vista della prossima stagione vorrebbe avere Gigi in porta per l’ultimo anno e Gigio secondo portiere, per una sola stagione. Insieme, prima della staffetta in Nazionale e - nei piani della Juventus - in bianconero.



RINNOVO - Il Milan dal canto suo confida nell’aspetto romantico della vicenda. Donnarumma è cresciuto a Milanello e restando in rossonero diventerebbe il simbolo della rinascita del club. A Doha ha regalato lui la vittoria alla sua squadra grazie alla parata su Dybala ai calci di rigore, i compagni si dicono convinti che Donnarumma resterà al Milan a vita. L’ultimo in ordine di tempo a dichiararlo è stato il capitano, Ignazio Abate. “Secondo me, e penso anche secondo lui - ha dichiarato il terzino rossonero -, Gigio non si vede con un'altra maglia addosso in Italia. Son tranquillo per quello che riguarda Gigio, credo che resterà per tanti anni con noi”. Il Milan è pronto a blindare il proprio portiere al compimento del 18esimo anno, portando Donnarumma dagli attuali 200mila euro fino al 2018 ai 3,5 milioni l’anno di Bacca. Raiola vuole capire chi sono i cinesi prima di firmare il nuovo contratto e vuole avere rassicurazioni sul reale progetto del club. Juve e Real Madrid osservano, Raiola dirige e con lui i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.