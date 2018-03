Mino Raiola, agente dell'attaccante classe '99 dell'Ajax Justin Kluivert, ha parlato al De Telegraaf del futuro del suo assistito: "Vorrebbe restare all'Ajax e le conversazioni per il rinnovo vanno bene ma vanno affrontate con calma. Per il momento Justin sta giocando con un contratto non particolarmente importante e bisogna tenere in considerazione l'interesse di tanti grandi club nei suoi confronti". Al momento Kluivert è legato ai Lancieri fino a giugno 2019 ed è stato accostato nelle scorse settimane a Barcellona, Real Madrid e Manchester United.