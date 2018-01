Mino Raiola, agente tra gli altri di Donnarumma, Balotelli e Babacar, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Calciomercato.com, all'uscita dell'incontro con il Sassuolo a Milano per alcune trattative di calciomercato. Ecco le principali dichiarazioni del procuratore italo-olandese:



SU MIRABELLI E DONNARUMMA - "Non c'è niente da parlare, nè di Donnarumma nè di Mirabelli nè del suo futuro. Io sono un uomo piccolo, lo ha detto Mirabelli. Non c'è niente da dire: lui se la fa solo con gli uomini grandi, magari un giorno che sarò diventato grande parlerà con me. Un giorno magari prenderò il diploma e potrò parlare con Mirabelli, ora non sono al suo livello".



SU BALOTELLI - "Ritorno in Italia? C'è la possibilità. Il principale desiderio di Mario è giocare bene a calcio e che ci sia una squadra che crede in lui. Non ha mai escluso l'Italia, forse l'ho esclusa io".



SULLA JUVE - "Non parlo di quello che riguarda i miei giocatori"



SU BABACAR - "Non posso parlare, gli incontri sono per la gente che era presente. Trattative avanti? Con le mie non si va indietro. Fino al 31 c'è tempo, proviamo facendo il nostro meglio"