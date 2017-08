M'Baye Niang è l'obiettivo numero del Torino per rinforzare il proprio reparto offensivo. Da tempo il presidente Urbano Cairo sta portando avanti una trattativa con il Milan per cercare di regalare a Sinisa Mihajlovic l'attaccante francese ma, per il momento, le parti non sono ancora giunte ad un accordo. Ad avvicinare le due società potrebbe però essere Mino Raiola.



L'agente di Niang, secondo quanto riportato da Toro.it, ha infatti incontrato a Montecarlo i dirigenti del Torino, proponendogli un maxi affare riguardante anche un altro suo assistito: Ricardo Kishna. L'esterno olandese non rientra più nei piani della Lazio e Raiola lo ha proposto al club granata da prendere insieme a Niang.