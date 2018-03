Ci sta provando, con un insistente lavoro ai fianchi. Ed è convinto di centrare l'obiettivo in tempi brevi. Mino Raiola vuole aggiungere Lorenzo Insigne alla sua scuderia, che comprende, tra l'altro, giocatori del calibro di Lukaku, Ibrahimovic, Pogba, Balotelli e Donnarumma. Un interesse reale, sbandierato ai quattro venti, reso pubblico con dichiarazioni a radio e giornali, che che ha aperto una trattativa ormai in via di definizione. Non è mistero, infatti, che il numero 24 abbia l'intenzione di lasciare lo storico gruppo di agenti che lo segue dal lontano 2007. Consigliato da papà Carmine, Insigne crede sia arrivato il momento di sbattere la porta in faccia al trio Della Monica, Andreotti e Ottaiano per affidare la sua procura a Raiola con l'obiettivo di migliorare la sua situazione sportiva ed economica.



QUELLA FOTO... - Ci sono ancora dei dettagli da sistemare riguardo a contratti e clausole, ma la conferma che l'affare sia in una fase molto avanzata arriva da una foto scattata e pubblicata da Vincenzo Raiola, cugino di Mino, durante una cena a Manchester con lo stesso Lorenzo, Donnarumma e Bonaventura, guarda caso due degli assistiti dell'agente italo-olandese. Una volta che arriverà l'ufficialità e sarà messo tutto nero su bianco, la macchina si metterà in moto, Insigne già dalla prossima estate potrebbe essere uno degli uomini mercato più chiacchierati d'Europa.



VIA DA NAPOLI - L'idea di Raiola è quella di portare Insigne lontano da Napoli. Per fargli guadagnare più soldi, per incassare, dalla sua cessione, una ricca commissione. Il rinnovo del contratto fino al 2022 con ingaggio da oltre 4 milioni di euro netti a stagione, firmato un anno fa, sembrava voler dire "Napoli a vita", la scelta di affidarsi a chi ha reso ricco Ibrahimovic, ora, va nella direzione opposta. I tifosi azzurri non possono dormire sonni tranquilli, Insigne non sarà l'erede di Hamsik.