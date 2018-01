Dopo Lisandro Lopez, atterrato a Milano poco prima delle 19, l'Inter pensa già al secondo colpo di gennaio. Sul taccuino di Ausilio da diverso tempo, è a un passo l'arrivo in nerazzurro di Ramires, centrocampista brasiliano ex Benfica e Chelsea e ora al Jiangsu Suning. Già cercato in estate, si avvicina a grandi passi a essere il secondo colpo di gennaio.



AGENTE A MILANO - Come riporta Premium Sport, martedì è atteso a Milano l'agente del giocatore per parlare con la dirigenza nerazzurra e limare gli ultimi dettagli. Di proprietà Suning, con un ingaggio da 10 milioni di euro lordi all'anno, il giocatore è pronto ad arrivare all'Inter, regalando a Luciano Spalletti quel dinamismo di cui tanto aveva bisogno. Martedì il giorno giusto per la fumata bianca decisiva.