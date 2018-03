Ai microfoni di GloboEsporte, il centrocampista brasiliano del Jiangsu, Ramires, è tornato sulla questione mercato e sulla sfumata possibilità di tornare in Europa per giocare con la maglia dell’Inter.



"Ho sentito che molti club in Europa si sono interessati a me, come ad esempio l’Inter, ma il Jiangsu ha potere decisionale e ha scelto per la mia permanenza. Ora sono concentrato per offrire il mio meglio a questo club e solo Dio può sapere cosa accadrà in futuro. Un ritorno in Brasile? Un giorno succederà, tutti sanno quanto io ami Cruzeiro e Joinville. Sono club che mi hanno aiutato molto all’inizio della mia carriera e avessi la possibilità di tornare, sarebbero i miei club favoriti, senza dubbio”.