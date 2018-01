Il centrocampista del Jiangsu Suning e obiettivo di mercato dell'Inter, Ramires ha parlato ai microfoni di Sky Sport all'esterno del ritiro spagnolo a Marbella del club cinese.



ARRIVO IN SPAGNA - "Sono qui per incontrare i compagni, iniziare la stagione e poi vediamo cosa succede. Devo continuare a lavorare per tornare al meglio. Spero di essere pronto fisicamente il prima possibile sia per il Jiangsu che eventualmente per l'Inter".



I CONTATTI CON L'INTER - "Se l'Inter ha parlato col mio procuratore è una cosa positiva. Se l'Inter che è un club importante dimostra interesse per me non può che rendermi orgoglioso".



IL RITORNO IN EUROPA - "Sarei felice di tornare in Europa. Se dovesse succedere sarebbe un bene sia per me che per la mia famiglia. Se succederà mi farò trovare preparato".



L'INGAGGIO - "Ridurmi l'ingaggio? Non dipende solo da me la questione ingaggio. Ci sono diverse parti in causa e non voglio che nessuno si infastidisca. Se questa trattativa andrà in porto dovrà mettere d'accordo tutti i club. Io ci spero".



SPALLETTI - "Non sono riuscito a parlare con Spalletti. Quando l'Inter è venuta in Cina quest'estate non ho avuto modo di parlargli. Però è un grande allenatore, lo conosco da prima che arrivasse all'Inter. Sono felice che un allenatore così conosciuto mi segua, ma devo concentrarmi e fare bene con lo Jiangsu per sperare di tornare in Europa".