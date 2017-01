Did Sergio Ramos hock a dirty spit at Celta’s Iago Aspas last night ? pic.twitter.com/5tgBVA31cD — 90thMin (@90thMin) 19 gennaio 2017

Non è mai stato un carattere semplice ne tranquillo, ma forse proprio per questoè riuscito a diventare il leader dellae, soprattutto del. Il capitano dei blancos è tra i difensori più influenti di sempre. è l'uomo del gol all'ultimo minuto, quello che svolta la partita e porta al titolo - è successo in, ale in- ed è anche colui che con il suo carisma guida e unisce unocome quello del. Ogni tanto però questo suo carattere focoso lo porta ad uscire fuori strada, e se prima si era trattato solo di qualche rosso di troppo nelle sfide importanti, ora lo scontrorischia di infliggergli una lunga squalifica. L'attaccante dele il difensore si sono beccati per tutta la partita di: falli di gioco, gomitate e qualche parola di troppo, fino a quandoha deciso di