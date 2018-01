L'era di Cristiano Ronaldo al Real Madrid sembra vicina alla conclusione: proseguono i rumors dalla Spagna sulla rottura tra la stella portoghese e la società blanca e spuntano già i primi nomi sulla lista di Perez per il prossimo mercato estivo. Se Neymar (fortemente caldeggiato da Marcelo e da Isco), Hazard, Icardi e Kane restano i principali candidati per l'attacco, è stata evidenziata la necessità di un nuovo centrale. E lo spogliatoio ha già dato la sua opinione: vuole Leonardo Bonucci.



RAMOS VUOLE LEO - Spifferi dai corridoi del Santiago Bernabeu riportati da Mundo Deportivo, il capitano del Milan sarebbe la prima scelta dei giocatori per completare un pacchetto difensivo che vanta già un giocatore solido come Raphael Varane, un'alternativa di lusso come Nacho Fernandez e un leader come Sergio Ramos: sarebbe stato proprio il centrale spagnolo a fare il nome di Bonucci alla dirigenza, ritenendolo il più adatto per far fare il salto di qualità alla retroguardia merengue.



MA IL MILAN... - Idea che può svilupparsi in vista della prossima estate, ma per il Real arrivare al nazionale azzurro non sarà semplice: il Milan infatti ha ribadito più volte che Bonucci non è in vendita e lo stesso giocatore ha sottolineato di voler proseguire l'avventura in rossonero. Ramos chiama Leo a Madrid, ma in via Aldo Rossi non c'è nessuna intenzione di privarsi dell'uomo scelto per guidare il nuovo corso.