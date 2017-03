Sergio Ramos ha detto la sua sugli avversari in attesa del match di domani sera tra la sua Spagna e la Francia: "Benzema ancora escluso dalla Nazionale? Non sono io a fare le convocazioni, posso solo dire che Karim è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e mi auguro che presto possa tornare a giocare per la Francia. Griezmann? Parliamo di un grande giocatore che è certamente migliorato in Spagna. Gli auguro tutto il meglio, tranne quando gioca con me”.



In particolare, poi, si è soffermato sul talento di Kylian Mbappé: “Florentino Perez non contatta certo me per avere avere dei consigli sugli acquisti, quello che però è chiaro è che le porte del Real sono sempre aperte per i giocatori più forti. Se Mbappé dovesse venire da noi lo accoglieremo in maniera affettuosa come facciamo sempre".