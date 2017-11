Claudio Ranieri non direbbe no alla Nazionale. L'attuale allenatore del Nantes è uno dei candidati a subentrare a Giampiero Ventura alla guida dell'Italia e, in collegamento con Rai Sport ha aperto ad un ritorno in Italia alla guida degli Azzurri, ma ha precisato che non accetterebbe a prescindere.



NESSUNA CHIAMATA - "Quindici giorni fa, quando mi avete contattato, mai avrei pensato avrei parlato di tutt’altro che dell’eliminazione dell’Italia ai Mondiali. Nessuno comunque mi ha chiamato, nessun cellulare ha squillato, ma per me la cosa importante è affrontare tutte le questioni sul tavolo, l’allenatore è l’ultima delle preoccupazioni.



SERVE IL SI' DEL NANTES - "Io in questo momento sono l’allenatore del Nantes, essere chiamato dalla Nazionale è sempre qualcosa di particolare, c’è dell’orgoglio, ma bisognerebbe parlare con il mio club, non tanto con me".



NON A SCATOLA CHIUSA - "In ogni caso dovrei vedere i programmi, dovrei vedere molte cose. Non si può accettare così, a scatola chiusa. Prima si dovranno stabilire bene i compiti di ognuno. C’è stata un’apocalisse, ma dalle ceneri si può costruire, ma ci vuole una mentalità comune”.