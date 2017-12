L'allenatore italiano del Nantes, Claudio Ranieri ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Juve-Roma sarà una bella partita, molto interessante, tattica e difficile per entrambe le squadre. Di Francesco sta facendo un gran lavoro, ma per vincere lo scudetto i giallorossi devono segnare di più. La loro forza è il collettivo, invece quella della Juve è che tutti possono fare gol. E' un campionato bellissimo, perché ci sono tante squadre in pochi punti. A Torino se hai vinto, hai fatto il minimo. A Roma vinci una partita e sei un eroe, ne perdi una e non sei nessuno. Purtroppo abbiamo questa mentalità sbagliata, ma sono sicuro che riusciremo a cambiarla".



SINGOLI - "Il bianconero che mi piace di più è Dybala, che verrà fuori da questo momento di difficoltà anche grazie a una grande società coma la Juventus e a a un grande allenatore come Allegri: entrambi grandi. Nella Roma senza dubbio Nainggolan: tecnica e carattere. Di quelli che ho allenato io dico Del Piero e Chiellini oltre a Buffon da una parte, Totti e De Rossi dall'altra".



NAZIONALE - "Il calcio italiano va rifondato, bisogna rimettere la Nazionale al centro di tutto. I vivai ci sono già e sfornano calciatori da anni, il problema è che pochi giovani italiani giocano nelle grandi squadre. Aspettando che rinascano i Totti e i Del Piero, campioni in grado di fare la differenza: adesso c'è solo Insigne".

"Tutti gli italiani vorrebbero allenare la Nazionale. Io a Nantes sto bene, anzi benissimo. Dovesse arrivare una richiesta, andrei dal presidente a chiedere di lasciarmi libero. Però credo che ora la cosa più importante sia rifare la Federcalcio, con energie e progetti nuovi. Tutto parte da lì, solo dopo viene il ct. Questo è il calcio di oggi, progetto e talento, mai separati".



MILAN - "A chi non piacerebbe allenare il Milan? Sta attraversando un momento di difficoltà e si vede. Ci deve essere prima di tutto la società, con un disegno chiaro e la capacità di far marciare tutte le cose. Poi un allenatore e i giocatori, ma senza una società strutturata è dura...".