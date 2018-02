Claudio Ranieri ha commentato la sconfitta casalinga di misura contro l'Amiens: "Avevo parlato con i miei giocatori del pericolo dell'Amiens in contropiede! Inizialmente, era un calcio di punizione per noi e abbiamo perso la palla, è incredibile! Abbiamo giocato una buona gara tranne per i piccoli dettagli - ha dichiarato il tecnico del Nantes -. Nelle nostre ultime cinque partite in casa, ne abbiamo perse quattro e abbiamo pareggiato una volta, non è possibile. Cambierà. Sono deluso ma resto molto fiducioso perché la squadra lavora molto bene. Nella ripresa, abbiamo giocato più veloce e abbiamo creato molte opportunità ma non abbiamo segnato. Non so come spiegare questa situazione".