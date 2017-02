L'allenatore del Leicester, Claudio Ranieri ha dichiarato in conferenza stampa: "Forse sono stato troppo fedele ai giocatori. Quando raggiungi qualcosa di così importante, vuoi dargli una possibilità, e poi una seconda ed una terza. Ma ora è il momento di dire che basta così. Non ho in programma di parlare con il patron, ma se vuole io sono qui. E' difficile spiegare cosa succede nella testa dei giocatori. Quando parlo con loro, tutti sono fiduciosi, pronti a reagire, ognuno cerca di dire qualcosa di positivo per spronare gli altri. Ma poi torniamo al punto di partenza".