Ranking Fifa di fine anno senza novità. La classifica per nazionali rimane invariata con l'Argentina in testa con 1634 punti, davanti a Brasile (1544) e Germania (1433), mentre chiude al sedicesimo posto l'Italia di Gian Piero Ventura che il mese scorso aveva perso tre posizioni in graduatoria. Completano la top ten Cile, Belgio, Colombia, Francia, Portogallo, Uruguay e Spagna. Davanti agli azzurri anche, nell'ordine, Svizzera, Galles, Inghilterra, Croazia e Polonia. Oltre che per l'ultimo ranking dell'anno, la Fifa ha incoronato l'Argentina come nazionale dell'intero 2016 per aver chiuso in testa al ranking. La Francia di Deschamps, invece, è quella che vince il premio come selezione con il miglior rendimento dell'anno, nonostante la sconfitta nella finale di Euro2016 con il Portogallo.