La Juventus è crollata contro il Real Madrid nella serata di martedì all'Allianz Stadium. Una sconfitta pesantissima, che ha compromesso la qualificazione alla semifinale di Champions League già dopo la gara d'andata. Per i bianconeri arriva oggi un aggiornamento dal Ranking Uefa, che però li vede confermati, per il momento, al quinto posto in graduatoria. In testa, neanche a dirlo, i Blancos di Zinedine Zidane.



La classifica:



Real Madrid 155 punti

Atletico Madrid 133 punti

Bayern Monaco 132 punti

Barcellona 132 punti

Juventus 124 punti