E' stato svelato il nuovo ranking Uefa, la classifica che - per quanto riguarda la regolamentazione - entrerà in gioco a partire dai sorteggi della Champions League 2018-2019 (quando, finalmente, le squadre italiane in gara torneranno a essere quattro). I punti accumulati saranno basati sulle prestazioni, alle quali vanno aggiunti 4 punti per la qualificazione ai gruppi e ulteriori 4 per la qualificazione agli ottavi di finale. Perderà dunque valore il coefficiente nazionale, fatta eccezione per i club che approdano in Europa per la prima volta negli ultimi 5 anni: questo è il caso, ad esempio, dell'Atalanta qualificata per l'Europa League.



JUVE QUINTA, LE MILANESI... - Nel ranking la Juventus resta stabile al 5° posto, grazie alla finale di Champions League raggiunta quest’anno. La seconda italiana presente in gara è il Napoli, al 13°, mentre è soltanto 22esima la Fiorentina. Roma al 30° posto, lontanissime le milanesi: Milan al 70°, Inter al 75° posto.