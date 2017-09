L'Italia consolida il 3° posto nel ranking Uefa, dove ha sorpassato la Germania come non succedeva dal 2010.



CLASSIFICA PER PAESE (squadre ancora in corsa) - punteggio:

1. Spagna (7/7) 92.855

2. Inghilterra (7/7) 66.462

3. Italia (6/6) 64.916

4. Germania (6/7) 63.998

5. Francia (5/6) 49.248

6. Russia (4/5) 46.382

7. Portogallo (5/6) 42.248

8. Belgio (2/5) 37.100

9. Ucraina (3/5) 36.533

10. Turchia (3/5) 32.000



CLASSIFICA PER CLUB (Paese) - punteggio:

1. Real Madrid (Spagna) 156.571

2. Atletico Madrid (Spagna) 135.571

3. Barcellona (Spagna) 133.571

4. Bayern Monaco (Germania) 124.799

5. Juventus (Italia) 121.983

6. Siviglia (Spagna) 117.571

7. Paris Saint-Germain (Francia) 107.849

8. Manchester City (Inghilterra) 99.292

9. Borussia Dortmund (Germania) 95.799

10. Arsenal (Inghilterra) 89.292





CLASSIFICA PER PAESE in questa stagione (squadre in corsa) punti - media:

1. Inghilterra (7/7) 48.500 - 6.928

2. Cipro (2/4) 25.000 - 6.250

3. Italia (6/6) 36.000 - 6.000

4. Russia (4/5) 28.000 - 5.600

5. Spagna (7/7) 39.000 - 5.571

6. Israele (2/4) 19.500 - 4.875

7. Portogallo (5/6) 28.000 - 4.666

8. Austria ( 2/4) 18.000 - 4.500

9. Francia (5/6) 26.000 - 4.333

10. Slovenia (1/4) 16.500 - 4.125



CLASSIFICA PER CLUB in questa stagione (Paese) punti:

1. Tottenham (Inghilterra) 9.385

2. Manchester United (Inghilterra) 9.385

3. Chelsea (Inghilterra) 9.385

4. Manchester City (Inghilterra) 9.385

5. Real Madrid (Spagna) 9.114

6. Barcellona (Spagna) 9.114

7. Paris Saint-Germain (Francia) 8.866

8. Besiktas (Turchia) 8.600

9. Roma (Italia) 8.200

10. Siviglia (Spagna) 8.114