Andrea Ranocchia racconta le sue emozioni dopo l'ufficialità del suo trasferimento dall'Inter all'Hull City: "Sono molto felice di essere qui, sono pronto a giocare. Non è stata una decisione difficile venire qui perché so che questa squadra gioca nel miglior campionato del mondo, quindi sono stato molto felice di avere la possibilità di venire qui. Voglio dare il mio contributo a questa squadra. La Premier è un campionato famoso in tutto il mondo e ho visto le ultime tre partite che la squadra ha giocato. L'allenatore è molto bravo e abbiamo alcuni ottimi giocatori. Sono un difensore alto, quindi sono bravo nel gioco aereo, ma mi trovo bene anche con la palla al piede. Ora ci aspetta una grande partita contro il Manchester United: se potrò giocare, sarò molto felice. Ma ci sono un sacco di partite alla fine della stagione e l'obiettivo è la salvezza".