FANTACALCIOMERCATO

fanta.calciomercato.com

Sabato prossimo si troveranno di fronte all'Olimpico, per la seconda giornata di Serie A. Ma nelle ultime oreda imbastire. Oggetto della discussione non Radja Nainggolan, uno dei sogni nerazzurri per l'estate, ma Andreae Federico, con Luciano Spalletti che ieri ha annunciato il prossimo addio dell'ex capitano ed Eusebio Di Francesco che preferisce Hector Moreno e Juan Jesus all'argentino. Per questo motivo, secondo quanto appreso da Calciomercato.com,, con Spalletti che sarebbe felice di riavere a disposizione l'ex Tottenham, diventato titolare lo scorso anno sotto la sua guida.Al momento si tratta solo di un'idea, che con l'avvicinarsi della chiusura del mercato potrebbe diventare qualcosa di più. Anche se, dopo il prestito all'Hull City della seconda parte della scorsa stagione,. Ma Inter e Roma ci pensano: in attesa di sfidarsi sul campo sabato sera, c'è un nuovo intreccio di mercato tra i due club.