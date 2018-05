Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter e autore del gol che ha sbloccato la sfida contro l'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista: "Mi sono fatto trovare pronto dopo l'infortunio di Miranda. È un po' la forza di questo gruppo: tutti si fanno trovare pronti quando vengono chiamati in causa. Non esistono le partite facili. Le rendi facili tu quando dai il meglio. L'Udinese è una buona squadra, ma quando l'Inter fa l'Inter è fastidiosa per tutte, l'abbiamo visto anche con Juve e Milan. Il problema siamo noi, ma quel periodo cupo è passato e l'abbiamo dimostrato. Era difficile oggi fare meglio di così. Ora altri tre punti per sperare in un traguardo importante. Non dipende solo da noi, ma dobbiamo fare 6 punti nelle ultime due partite, così saremo pronti ad approfittare di eventuali passi di Roma e Lazio".