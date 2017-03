Cristiano Ronaldo sembra non invecchiare mai, ma lo scorso 5 febbraio ha compiuto 32 anni. Lo ha fatto notare Raul, in un'intervista a Kicker: "Cristiano adesso gioca più vicino alla porta ed è un ruolo più difficile. Non ha più la freschezza e la velocità di un tempo ma è normale visto la sua età".



Il fenomeno portoghese vuole il quinto Pallone d'Oro per raggiungere Leo Messi, ma chi è il migliore? Raul dice la sua: "Meglio lui o Messi? Il calcio non è uno sport individuale ma di squadra, Cristiano tuttavia è un giocatore che riesce a segnare 50 goal ogni anno”.