L’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha parlato a Jtv a proposito del momento magico della Juve in Champions e sui prossimi avversari dei bianconeri che verranno sorteggiati domani alle 12 a Nyon. ‘Penna Bianca’ non ha dubbi a proposito di chi vorrebbe incontrare in semifinale: “Monaco? Dopo aver visto la partita tra Bayern e Real ho un po’ cambiato idea. Preferirei buttare fuori tutte le spagnole, soprattutto l’Atletico del mio amico Simeone che stimo con allenatore ma ha una squadra antisportiva. Ricordo anche la loro antisportività nei nostri confronti in Champions e mi piacerebbe eliminarli. Mi auguro di poter prendere l’Atletico per cercare di buttarlo fuori.”