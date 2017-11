Fabrizio Ravanelli commenta il periodo di Paulo Dybala in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Giocare nella Juve e farlo quasi da leader non è semplice, specialmente alla sua età. Deve solo stare tranquillo, imparare a farsi scivolare tutto addosso: gli elogi dell’inizio, meritati, quando forniva prestazioni incredibili, e le critiche di adesso, immeritate. È lì che deve alzare il livello perché in una big quello è il momento più importante.Deve capire che può essere un numero uno, anzi il numero uno quando non ci saranno più Messi e Ronaldo, e per esserlo è necessario gestire i momenti no. Ma lui sembra “strutturato”, un ragazzo con la testa a posto che sa come essere riconoscente alla Juve che ha investito su di lui. Deve giocare sereno...".