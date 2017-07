Il calcio è molto cambiato nel corso degli anni. Al Daily Mail, Fabrizio Ravanelli ha provato ad immaginarsi nel mondo del pallone di oggi: "In un calcio come questo potrei fare 50-60 gol senza esagerare. Non ci sono più i grandi difensori di una volta come Nesta, Maldini o Stam. Se ho fatto 36 gol con la Juventus nel 1995-96, con le retroguardie di oggi non avrei problemi".