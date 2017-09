Fabrizio Ravanelli ha fatto il punto sul campionato di Serie A soffermandosi, in particolare, sull’ottimo avvio di Juve, Inter e Napoli: "Ancora è presto per dirlo, ma Juventus, Napoli e Inter sono sicuramente le favorite per lo Scudetto – ha dichiarato a tmw ‘Penna Bianca’. Le prime tre giornate di campionato, d’altronde, hanno parlato abbastanza chiaro. Non dimentichiamoci però della Roma, che dovrà recuperare una partita, ma anche del Milan e della Lazio che con Inzaghi ha raggiunto una maturità importante. Anche i biancocelesti quest’anno possono ambire a obiettivi prestigiosi, il campionato sarà apertissimo".