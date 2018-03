L'ex attaccante bianconero Fabrizio Ravanelli è intervenuto su Radio Sportiva commentando i temi della vigilia di Juventus-Milan . E' stata l'occasione anche per tornare sulle critiche ricevute da Gonzalo Higuain dopo la disfatta della nazionale argentina in Spagna. "Un Pipita in cerca di riscatto dopo essere finito nell'occhio del ciclone è un'arma in più per la Juventus - ha commentato Ravanelli - è uno dei centravanti più forti al mondo. Non si può criticare un giocatore così , che tra l'altro ha iniziato anche a rendersi utile per la squadra e a non giocare solo per trovare il gol".