L'ex centravanti bianconero Fabrizio Ravanelli, intervistato da Radio 2, ha parlato della sua Juventus in occasione del cinquantesimo compleanno di Roberto Baggio: "Faccio tanti auguri a Roberto, è un ragazzo straordinario, sa giocare a calcio come pochi, sicuramente il più forte col quale ho giocato. Non era alto, sembrava non fosse forte fisicamente ma lo era, ha avuto problemi gravi alle ginocchia ma non l'hanno fermato. Per il momento uno come lui non c'è in circolazione, negli ultimi 30 metri diventava cinico, non perdonava, sapeva far gol e mettere la palla perfetta al compagno".



JUVE DI IERI E DI OGGI - "Difficile paragonare la nostra Juve a questa di oggi: noi tornammo a vincere lo scudetto dopo 8 anni, non eravamo nemmeno i favoriti. Non ne abbiamo vinti 5 di fila, ma eravamo fortissimi anche a livello internazionale. La Juve di ora è fantastica, invincibile in Italia e speriamo anche in Europa. Porto? In Champions sarà una partita molto difficile, loro hanno grande esperienza internazionale, hanno già eliminato la Roma. Ci vorrà la migliore Juventus".



ZEMAN - "Zeman a Pescara avrà un compito davvero difficile. Porterà un’ondata di freschezza. Lui ha portato novità nel calcio, un calcio totale, quando le sue squadre si esprimevano al massimo era difficile affrontarlo, le sue idee sono molto chiare, e per questo io l'ho sempre rispettato. Può piacere o no ma qualcosa di buono l'ha fatto. Nella vita ci sta di commettere degli errori, purché siano sempre in buona fede".