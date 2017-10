Sembrava ci fosse solo un mal di testa dietro alla sostituzione chiesta da Timo Werner, attaccante dell'RB Lipsia, durante la sfida di Champions League contro il Besiktas di settimana scorsa. Troppo alto il "volume" dei tifosi alla Vodafone Arena per il classe '96. Invece, dopo qualche giorno dalla gara di Istanbul, il giocatore ha avuto ancora problemi di respirazione e circolazione. Per questo motivo il club ha preferito non convocarlo per la partita di Bundesliga poi vinta contro il Colonia dello scorso weekend e Werner non ha nemmeno risposto alla convocazione del ct della Germania Joachim Löw.



'IMPOSSIBILE PENSARE AL CALCIO' - Le sue condizioni di salute preoccupano non poco, come testimoniato dalle parole dell'allenatore dell'RB Lipsia, Ralph Hasenhüttl: "Timo non sta bene, in questo momento è impossibile pensare al calcio". In questi giorni Werner si sta sottoponendo a diversi esami, che dovrebbero chiarire il suo problema.