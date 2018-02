Il tecnico dell'RB Lipsia Ralph Hasenhuttl ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Napoli: “Non vediamo l’ora di giocare contro un avversario che è venuto in Germania con l’intera rosa, c’è molta attesa per la partita di domani. Mi aspetto tanto dal Napoli, hanno giocatori forti e non penseranno che la qualificazione sia già decisa in nostro favore. Proveranno a dare una svolta rispetto all’andata. Dobbiamo stare attenti, fin dall’inizio, non dobbiamo giocare tranquilli, per ottenere una vittoria anche in casa e qualificarci per il prossimo turno.



Oggi nella rifinitura non si sono allenati Orban e Keita, ma è tornato in squadra Bruma. L’assenza di Orban ci crea dei problemi, abbiamo delle opzioni tra cui scegliere. Keita fa la differenza, si è visto anche all’andata, ma il suo infortunio non è grave, ma non vogliamo rischiarlo. Non so se Forsberg potrà essere titolare già domani, da domenica di sicuro. Non vogliamo rischiare il suo rientro dopo un infortunio importante, ha giocato dieci minuti all’andata per questo.



Non posso dire tante sulle differenze tra il calcio italiano e quello tedesco, ho visto solo lo stadio di Napoli ed è abbastanza vecchio in effetti. Ma credo che il calcio italiano sia meglio di quello che dicono, Napoli e Juventus sono competitive anche in Europa. Delle infrastrutture non posso parlare, ho visto poco di quello che c’è in Italia, posso dire solo che in Germania siamo messi bene.



Può darsi che il Napoli non abbia giocato tanto bene contro di noi, potevano essere più pericolosi. In generale è stata una partita equilibrata, un match di livello molto alto da parte di entrambe le squadre. Non penso che all’andata il Napoli sia stato poco cattivo, o non volesse giocare bene. Avevano l’approccio per ottenere un buon risultato. In Italia mancava un po’ una seconda squadra dietro la Juventus. Il Napoli sta giocando una stagione straordinaria, ma bisogna aspettare e vedere cosa succede a lungo termine. In generale è positivo che ci sia un’altra squadra capace di vincere il campionato.