Capitano dell'RB Lipsia, prossimo avversario del Napoli in Europa League, Willi Orban ha presentato la sfida a Radio Crc: "Il Napoli è una delle squadre più forti in Europa. Tiene in bilico la serie A grazie ad un gioco bellissimo che mette in campo in ogni partita per cui siamo davvero felici di affrontarlo in Europa League e non vediamo l’ora. Il collettivo è la nostra forza, è il nostro segreto. Il nostro è un gruppo molto unito e l’allenatore ci sta portando lontano grazie alla sua tattica, lavoriamo molto. Il Napoli resta una delle migliori squadre in Europa, ha grande qualità e noi siamo una squadra di giovani per cui sarà difficile affrontarlo. Però, vogliamo fare esperienza ed essendo in gioco, vogliamo andare avanti quanto più possibile in Europa League. Mi farebbe piacere affrontare il miglior Napoli perché vogliamo confrontarci con il gli azzurri al top. Sappiamo di non esse i favoriti in questa sfida, ma daremo il massimo. Il giocatore che toglierei al Napoli? Parliamo di una delle squadre più offensive per cui non toglierei un solo giocatore, ma tutti lì davanti".