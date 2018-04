Marco Rose, tecnico dell'RB Salisburgo, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio: "Abbiamo preparato diversi cambiamenti rispetto all'andata. Abbiamo giocato con il 3-5-2, ora vogliamo provare qualcosa di diverso. Abbiamo escogitato nuovi modi per poter uscire e penetrare gli spazi, speriamo così di poter fare più pressione. Se il derby tra Roma e Lazio sarà un vantaggio per noi? Questa domanda mi innervosisce, significa che la Lazio non si stia curando di noi? A volte sembra quasi che siamo già campioni. Poi però, dopo una sconfitta, tornano a essere poste questo tipo di domande. Questo non mi riguarda, ho piena fiducia: ho piena fiducia della mia squadra, me ne prendo cura, analizziamo le situazioni e affrontiamo partita per partita. Queste domande cosa significano, che ora dovrebbero sottovalutarci?".



NERVOSISMO - "Ma questa dovrebbe essere una cosa che mi riguarda? Che dovrebbe influenzarmi o aiutarmi? Non ho idea di come la Lazio giudichi la partita di domani rispetto a quella di domenica. O forse dovrei dire sì in ogni caso, che ci sottovalutano, che li batteremo 4-0, che vi conviene preparare lo champagne per festeggiare? Questa domanda mi fa arrabbiare, perché non ha nulla a che fare con la partita di domani. Cosa dovrei fare riguardo alla partita tra Roma e Lazio? Credete che non proveranno a tirare fuori il meglio dalla sfida di domani? Io credo che vorranno arrivare fino in fondo, perché possono entrare in Champions tramite l'Europa League e vincere un titolo europeo, non so se questa sfida sia meno importante di quella di domenica, non ne ho idea".