Dopo aver battuto la Roma all'Olimpico, Gianpiero Gasperini è intervenuto così ai microfoni di Premium Sport: “È stata una partita spezzata in due. Nella prima frazione a lunghi tratti abbiamo dominato. Mentre nel secondo, in dieci, abbiamo sofferto ma tenuto. Volevamo prenderci questa vittoria e la prestazione è stata fantastica. Ormai abbiamo una fiducia tale che se le partite si incanalano in un certo modo, possiamo fare risultato contro chiunque. Siamo cresciuti in consapevolezza - ha proseguito - riconosciamo le giocate, abbiamo più tranquillità e siamo in condizione. Con questi presupposti ci esprimiamo davvero bene e potremmo riproporci in zone alte della classifica".



AZZURRO - "Io in Nazionale? Sarebbe un traguardo fantastico - ammette il tecnico atalantino - ma in questo momento ciò che si chiede a un commissario tecnico è più di quello che realmente si potrebbe fare".