Cristiano Ronaldo ha trascinato il Real Madrid in Semifinale. Contro il Bayern Monaco ha messo a segno una tripletta fondamentale, in una partita terminata 4-2 per i blancos. Cr7 è ancora il giocatore più forte del mondo, e anche oggi man of the match: "Siamo stati i migliori e abbiamo meritato il passaggio del turno - riporta il Mundo Deportivo - Spero sia l'anno buono per la dodicesima. Il Bayern ha dimostrato di essere una squadra eccellente, in grado di andare in gol su ogni campo. Però il Real è il Real...ed è abituato a saper soffrire".



Infine una nota polemica verso il pubblico: "Chiedo solo che non mi si fischi. In campo do sempre tutto me stesso, quindi al massimo chiamatemi, ma non mi fischiate, perché non lo merito'.