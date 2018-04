Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, parla a Sky Sport dopo il sorteggio di Nyon, con le Merengues che se la vedranno col Bayern nella semifinale di Champions League: "Affronteremo una grande squadra, una società storica, con giocatori di esperienza. Sarà difficile e dovremo prepararci bene per ottenere un grande risultato".



SULLA JUVE - "La partita contro la Juventus? È stata una doppia sfida difficile, abbiamo fatto un risultato magnifico a Torino e i bianconeri hanno fatto lo stesso al Bernabeu. La verità è che hanno fatto una grande gara a Madrid e li rispettiamo per questo. Il rigore? Ripeto, rispettiamo la Juve e abbiamo grande rapporto con loro. Sono stati momenti di grande tensione per tutti, non c'è altro da aggiungere".