La Juventus sfida il Real Madrid orfano di Sergio Ramos questa sera al Santiago Bernabeu. Zidane dovrà fare anche a meno di Nacho infortunatosi prima del match di andata giocato la scorsa settimana all’Allianz Stadium di Torino. Questa sera Varane e il giovane Vallejo (8 presenze in stagione) saranno gli unici centrali a disposizione di Zidane. Proprio Vallejo è in ballottaggio con Casemiro per un posto al centro della difesa dal 1'. Se Zidane dovesse decidere di arretrare il centrocampista brasiliano Kovacic verrebbe promosso tra i titolari in mezzo al campo.