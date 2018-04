Bodo Illgner, ex portiere tedesco del Real Madrid ha parlato alla Bild: “Se il Madrid vincerà la terza Coppa consecutiva? Guardando l’ultima gara contro la Juve, mi vengono grossi dubbi. I torinesi hanno sfruttato al meglio le debolezze del Real. Soprattutto le lacune difensive e la debolezza di Marcelo sulla fascia sinistra. Ma questo è stato un errore di Zidane, un errore che il tecnico doveva correggere, rendendo più sicure le corsie di centrocampo in modo da dare aiuto a Marcelo e Carvajal. Il Real Madrid rimane comunque il favorito per la Champions secondo me. Soprattutto quando i giocatori chiave Ramos, Modric, Marcelo, Kroos e Ronaldo sono in forma. Ma occhio a Jupp Heynckes. Conosce il calcio spagnolo come le sue tasche e soprattutto il Real. Il Bayern è il loro più grande concorrente adesso”.