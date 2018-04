Sami Khedira, centrocampista della Juventus, parla a Sky Sport due giorni dopo la beffa di Madrid contro il Real: "Si può dare rigore ma non bisogna farlo. Per me all'ultimo minuto, devi essere sicuro al 100% che ci sia un fallo. L'arbitro non era sicuro, aspetta due o tre secondi e poi decide per il rigore. E per concederne uno all'ultimo minuto di una partita così importante non devi avere dubbi. Non era un rigore così chiaro e per questo a fine partita eravamo tutti arrabbiati. Var? A inizio stagione non ne ero entusiasta ma ora sta migliorando e può aiutare il calcio a essere più giusto".



SULLA RIMONTA - "Abbiamo fatto qualcosa di quasi impossibile, rimontare al Bernabeu. A fine gara eravamo tristi e anche oggi è dura, dopo quella partita fantastica, che nessuno si aspettava, in cui abbiamo mostrato di essere una delle migliori squadre d'Europa. Questo è il calcio però e dobbiamo accettarlo e congratularci con il Real, che è una grande squadra. Siamo orgogliosi di quanto fatto, anche se siamo rimasti a mani vuote. Non serve piangerci addosso, ora guardiamo avanti, abbiamo due grandi obiettivi da raggiungere".



SULLO SCUDETTO - "Possiamo fare qualcosa di speciale, perché mai nessuno ha vinto sette scudetti e quattro Coppe consecutive Italia. Ora ci aspetta la Sampdoria, contro cui è arrivata l'ultima sconfitta in campionat. Sarà difficile perché veniamo da una gara molto dura e giochiamo contro un'ottima squadr.a Poi ci sarà il Crotone, e con il Benevento abbiamo visto quanto è difficile giocare con chi lotta per non retrocedere. Sono più importanti queste due gare che quella con il Napoli che comunque sarà una grande partita per tutti gli amanti del calcio"