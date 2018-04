Luciano Moggi all'attacco. L'ex dirigente della Juve ha parlato a Radio24 di Real-Juve, ricordando anche l'episodio del 1998: “Quando un rigore è dubbio come quello, al 93esimo prima di dare un rigore e rovinare una qualificazione ci si pensa mille volte. Non si concede un rigore così. Doveva far fare i supplementari. A parti invertite non sarebbe accaduto. Ho provato sulla mia pelle quello che è il Real Madrid. Ho perso una finale vent’anni fa ad Amsterdam con un giocatore, Mijatovic, in fuorigioco di due metri. All’arbitro gliene ho dette di tutti i colori, pezzo di m…, più volte. Ha fatto finta di non sentire, poi gli avranno detto che avevamo ragione noi”.