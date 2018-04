Le polmiche, gli scontri e le liti che il rigore fischiato dall'arbitro Oliver per il fallo di Benatia su Lucas Vazquez nel finale dei quarti di finale di Champions League fra Real Madrid e Juventus sono continuate anche dopo il triplice fischio finale. In particolare altri scontri verbali sono stati registrati nel tunnel che porta agli spogliatoi.



CHIELLINI PROTAGONISTA - Secondo quanto riportato da goal.com e da Cadena Cope, infatti, nel tunnel che ha riportato le due squadre negli spogliatoi del Santiago Bernabeu i giocatori della Juventus, con Giorgio Chiellini in primissima fila, hanno continuato ad attaccare quelli del Real Madrid accusandoli di aver comprato l'arbitro. Lo stesso gesto, tra l'altro, Chiellini lo aveva fatto anche direttamente sul campo.



SERGIO RAMOS RISCHIA - Secondo l'emittente spagnola, a fare da paciere all'interno del tunnel è stato uno degli assenti illustri della gara, quel Sergio Ramos (foto twitter) che aveva seguito gran parte della gara nel palco d'onore dello stadio. Già presente a bordo campo a fine partita (E' stato immortalato mentre discuteva con Allegri poco prima che il rigore venisse trasformato da Cristiano Ronaldo) il difensore centrale è sceso negli spogliatoi e ha calmato gli animi, ma la sua presenza in una zona dello stadio che dovrebbe essere interdetta agli squalificati, potrebbe portare ad una nuova sanzione da parte della Uefa.