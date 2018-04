Zinedine Zidane non si fida della Juve nonostante il 3 0 rifilato ai bianconeri la scorsa settimana all’Allianz Stadium. Il tecnico francese non è felice dell'aria che si respira a Madrid. Gli addetti ai lavori sono troppo tranquilli, ieri in conferenza stampa sono arrivate tante domande su semifinale e finale che il Real deve ancora conquistare e Zidane ha risposto in maniera dura ai giornalisti: "Ancora non siamo qualificati,il 3 a 0 dell'andata non vuol dire niente."