Zinedine Zidane ha il compito di tenere alta la tensione in casa Real dopo lo 0-3 dello Stadium che ipoteca la semifinale di Champions. Queste le parole del tecnico francese nella conferenza stampa di presentazione.



ANDATA - "Per noi non cambia niente, la partita di domani è un'altra storia. L'andata è stata positiva, il 50% dell'eliminatoria è tutto da giocare".



BARCELLONA - "In semifinale? A me interessa la partita di domani, al resto non penso"



BENZEMA - "Lo vedo come sempre, l'unica cosa che posso dire è che vero che sta soffrendo perché anche a lui piacerebbe segnare un po' di più. Si allena bene, sempre concentrato e pronto al fianco dei suoi compagni".



VALLEJO O CASEMIRO - "Vallejo ha disputato un buon allenamento come tutta la squadra, poi si vedrà domani ma non ci sono problemi. Se si dovessero verificare dei problemi, ci adatteremo alla situazione"



CHAMPIONS O LIGA - "Non credo ci sia distinzione, anno dopo anno facciamo del nostro meglio in ogni competizione. Quello che ci è mancato quest'anno è stata la regolarità. Abbiamo affrontato momenti difficili in cui non segnavamo come volevamo, oggi stiamo meglio. Non ho una risposta sul perché abbiamo più successo in Champions che in Liga. Per quanto mi riguarda, uno dei ricordi più belli è legato proprio alla Liga perché si vince grazie alla continuità. In Champions il nostro cammino è impressionante, questo è vero. Ho preso cinque minuti per dirvi che non so come mai... (ride, ndr)".



SVOLTA - "Abbiamo risolto i nostri problemi quando abbiamo ricominciato a segnare. Ma a segnare tanto e bene. Fare 3 o 4 gol a partita porta fiducia. Quello che ci mancava era la freddezza sotto porta, abbiamo pagato questo per circa un mese. Ora però oltre a segnare, giochiamo anche bene e siamo costanti nelle prestazioni".



CRISTIANO RONALDO - "Non posso immaginare a un Real senza Cristiano Ronaldo. Lui è un nostro giocatore e siamo contenti. In molti si ricordano ancora di Di Stefano, molte persone e io sono tra queste, si ricorderanno di Cristiano Ronaldo"



ITALIA - "Non penso che il calcio italiano sia debole, penso che il calcio spagnolo abbia qualità straordinarie (chiede scusa per aver interrotto risposta italiana parlando in spagnolo, ndr)"



FAVORI DEI PRONOSTICI - "A me non piace che si parli di Real favorito. Sono cose che non mi interessano, a me interessa dimostrare quello che dobbiamo dimostrare sul campo. Nel calcio tutte le squadre vanno rispettate. Dico questo perché dopo la partita di Champions avremmo potuto tranquillamente perdere con l'Atletico Madrid, ma non è successo. Bisogna dimostrare tutto volta per volta".



BUFFON - "Non pensiamo al fatto di potergli fare giocare l'ultima partita in Champions. E' una grande persona e un grande giocatore. Noi pensiamo alla partita e quello che vogliamo fare è battere la Juventus. Gigi è un grandissimo".



SOLO FINALI - "Non pensiamo a niente se non alla partita di domani. Per quanto ci riguarda la finale per ora è una, quella di domani. In Liga dobbiamo lottare per il secondo posto, al momento siamo quarti e dobbiamo lottare per chiudere nella miglior posizione possibile. Ma ora la partita che ci interessa è quella di domani"



VARANE - "Non penso debba fare qualcosa di diverso dal solito, è importante continui a giocare bene come fatto fino ad adesso. Non deve fare nulla in più rispetto a quanto fatto finora, deve rispettare compagni e avversari. E sicuramente deve restare qui a Madrid".