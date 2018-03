Il Real Madrid vuole Robert Lewandowski. Il tecnico delle Merengues Zinedine Zidane ha detto sì all'acquisto del centravanti del Bayern Monaco e, come scrive AS, la società spagnola ha già raggiunto un accordo di massima con il procuratore del polacco, Pini Zahavi. Per convincere il Bayern a cedere, Florentino Perez è pronto a inserire nell'affare James Rodriguez, già in Germania agli ordini di Heynckes.