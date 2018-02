Stando a quanto riportato dalla testata spagnola As, vi sarebbero ben undici giocatori del Real Madrid destinati alla partenza nella prossima sessione di mercato: solo l'eventualità di una nuova conquista della Champions League potrebbe far ricredere il caudillo Florentino Perez. Ad oggi, i giocatori che non sarebbero più sicuri della permanenza tra le file delle merengues sarebbero: il portiere Kiko Casilla, colpevole di alcuni errori marchiani durante la prima parte di stagione; il pari ruolo Keylor Navas, tornato numero uno dopo l'infortunio che nonostante il buon rendimento sembra avere un successore pronto a prenderne il posto; Jesus Vallejo, difensore destinato al prestito; Achraf Hakimi, terzino marocchino in scadenza di contratto; Isco, nonostante gli attestati di stima da parte del tecnico Zidane; Mateo Kovacic, corteggiato in Serie A; Marcos Llorente, altro elemento da prestare, assieme al coetaneo Mayoral. Infine, l'intera BBC: con Bale e Benzema ormai prossimi all'addio a causa degli infortuni il primo e della crescente discontinuità il secondo, potrebbe lasciare anche Cristiano Ronaldo: i mal di pancia del numero 9 portoghese, desideroso di guadagnare quanto Messi e Neymar. Si profila una rivoluzione destinata a lasciare il segno nella storia.