Secondo Don Balón, Marco Asensio sta studiando con attenzione le mosse del Real Madrid sul mercato per decidere il proprio futuro. Il talento ex Espanyol non vuole vedersi privato di ulteriore spazio nelle gerarchie dei Blancos: qualora il club di Florentino Perez decidesse di puntare su giocatori come Eden Hazard, Mohamed Salah o Paulo Dybala, l'esterno d'attacco classe '96 potrebbe chiedere la cessione.