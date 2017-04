Real Madrid-Barcellona è più di una semplice partita di calcio. Il Clasico ferma la Spagna e tutti gli appassionati di calcio nel mondo. 90 minuti in cui si affrontano i rivali Cristiano Ronaldo e Messi, i due giocatori più forti al mondo, simboli dei rispettivi club di appartenenza. Una partita che ha anche risvolti che affondano nella politica, con la corona da un lato, e il desiderio d’indipendenza della Catalogna dall’altro.



Quest’anno Real-Barça deciderà altresì la Liga, infatti i Blancos hanno maturato un distacco di 3 punti dai blaugrana, costretti a vincere per nutrire ancora qualche speranza di vincere il titolo. A complicare la situazione è il fatto che i Merengues hanno in aggiunta una partita da recuperare. Il peso dell’importanza di tale partita si riversa per forza di cose anche sui giocatori, che affronteranno il match con maggiore intensità e passione, mettendo da parte anche l’amicizia.



Questo Real-Barcellona vedrà incrociarsi numerose coppie di amici e di nazionale, peccato che domenica sera si troveranno su fronti opposti. Fortemente uniti fuori dal campo ma che al Bernabeu si daranno battaglia, chi sono le “coppie” di nemici-amici? Morata e Paco Alcacer ne sono un esempio, per la Spagna ci sono anche Piqué e Ramos, e a dispetto degli ultimi diverbi avvenuti via social, il loro rapporto di amicizia viene riportato ancora molto forte, allo stesso modo tra il difensore dei Blancos e Iniesta.



Modric e Rakitic si sono conosciuti nella nazionale croata e solo la distanza fisica può separarli. Francesi sono invece Varane e Digne, che nei ritiri sono sempre immortalati vicini e sorridenti. Neymar essendo squalificato non parteciperà alla sfida, ma la vivrà comunque dagli spalti in veste di ultras blaugran, tifando contro il grande amico Marcelo e il connazionale Casemiro. Portoghesi sono invece André Gomes e Cristiano Ronaldo, legati in amicizia da diversi anni.